TRT Haber'in Yunanistan Muhabiri Necat Ahmet, Rodos Adası üzerinden deniz yoluyla Meis Adası’na geçti.

Yunan askerleriyle karaya ulaştı

Yunan askerlerini de taşıyan Blue Star gemisiyle karaya ulaşan Ahmet, adada Yunan askerinin görev değişimi yaptığını anlattı.

Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak turizm bölgesine asker sevk etti. @trthaber, Yunanistan'ın provokasyonlarını sürdürdüğü Meis Adası'nda. pic.twitter.com/zfq2r2880D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2020

Yolculuk boyunca kendisine Yunanistan’dan sivil polislerin eşlik ettiğini anlatan Ahmet, Meis sakinlerinin ise röportaj vermekten kaçındığını belirtti.

Özel görüşmelerde ise Antalya ile ekonomik ve sosyal alanda işbirliği halinde olduklarını belirten ada sakinleri, “açlık çekmekten” korktuklarını ve Türkiye ile gerilim istemediklerini anlattı.

Ada yöneticileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.