TRT Haber Meis Adası’nda
Doğu Akdeniz’deki gerilim artarken TRT Haber ekibi de Meis Adası’ndaki son duruma ilişkin bilgileri yerinde takip etmek üzere Türkiye’ye 2 kilometre mesafedeki Meis’e gitti...
TRT Haber'in Yunanistan Muhabiri Necat Ahmet, Rodos Adası üzerinden deniz yoluyla Meis Adası’na geçti.
Yunan askerleriyle karaya ulaştı
Yunan askerlerini de taşıyan Blue Star gemisiyle karaya ulaşan Ahmet, adada Yunan askerinin görev değişimi yaptığını anlattı.
Yunanistan, uluslararası hukuku hiçe sayarak turizm bölgesine asker sevk etti. @trthaber, Yunanistan'ın provokasyonlarını sürdürdüğü Meis Adası'nda. pic.twitter.com/zfq2r2880D— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 11, 2020
Yolculuk boyunca kendisine Yunanistan’dan sivil polislerin eşlik ettiğini anlatan Ahmet, Meis sakinlerinin ise röportaj vermekten kaçındığını belirtti.
Özel görüşmelerde ise Antalya ile ekonomik ve sosyal alanda işbirliği halinde olduklarını belirten ada sakinleri, “açlık çekmekten” korktuklarını ve Türkiye ile gerilim istemediklerini anlattı.
Ada yöneticileri ise açıklama yapmaktan kaçındı.
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