Doğu Akdeniz'de gerilim artarken Türkiye KKTC ile kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Her yıl planlı olarak yapılan tatbikat ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amacıyla yapıldı.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde yapıldı.

Tatbikat dün sona erdi

6-10 Eylül arasındaki tatbikata ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yeni görüntüler paylaştı.

Görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevlerine ilişkin anlar yer aldı.

MSB'nin paylaşımında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 savaş uçaklarımızın da katılımıyla hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevleri icra edildi" bilgisi de verildi.