Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yıldırım-10 Norduz'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Yıldırım-10 Norduz Operasyonu Van'ın Çatak ilçesi kırsalında devam ediyor. Operasyon kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'nca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonun ardından bölgede yürütülen arama/tarama faaliyetleri sırasında Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile teröristler arasında çatışma çıktı. JÖH'ler 3 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi.
Bölgede operasyon sürüyor.
Etiketler: son dakika Yıldırım-10 operasyonSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:28
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