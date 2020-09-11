Haber Giriş: Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından Van şehitleri için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van'ın Çatak ilçesindeki "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu"nda şehit olan Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Mahmut Top ve Jandarma Uzman Çavuşlar Yusuf Uyar ile Sezer Uçar için taziye mesajı yayımladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şehitlerin fotoğraflarına yer verilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Van Çatak'ta teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun."
September 11, 2020
Etiketler: milli savunma bakanlığı şehit taziye mesajıSon Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 22:08
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