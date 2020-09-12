Bakan Koca, tedbirlerin İstanbul'da COVID-19 vaka sayısında düşüşe katkı sağladığını ancak son günlerde ağır hasta sayısının hızla tırmanışa geçtiğine dikkat çekti.



Bakan Koca, "Nisan ayında hastaların yüzde 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı" dedi.

Eylül ağustosu ikiye katladı

11 Eylül'de ise tablonun değişitiğine dikkat çeken Koca İstanbul'da yeniden vaka artışının tırmanışa geçtiğine vurgu yaptı: "11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım..."

Nisan ayında ağır hastaların yüzde 76’sının İstanbul’daki hastanelerde olduğunu belirten Koca, "Son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda yüzde 42 arttı" dedi.

Koca, "İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum" uyarısını yaptı.