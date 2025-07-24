Konut edinmeyi kolaylaştıracak "Gayrimenkul Sertifikası" hayata geçiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni bir finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nın tanıtım programında konuştu.

Bakan Kurum, Eskişehir’deki orman yangınına müdahale ederken şehit olanlara başsağlığı dileyerek, "Allah, ülkemizi, milletimizi, ormanlarımızı, yuvalarımızı her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

"1 milyon 673 bin sosyal konutla 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk"

Kurum, Gayrimenkul Sertifikası’nın detaylarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Bugün gözbebeğimiz İstanbul’umuzda çok kıymetli bir toplantı vesilesi ile sizlerle bir aradayız. Hep birlikte “Damlaya damlaya ev olur” diyor; milletimizin en büyük hayallerinden birini daha gerçeğe dönüştürüyoruz. Birikimi olmayan vatandaşlarımızın çok cüzi miktarlarla ev sahibi olmalarını sağlayacak çok büyük bir adım atıyor; Gayrimenkul Sertifikası’nın tanıtım programını gerçekleştiriyoruz.

Her şeyden önce şunu özellikle ifade etmek isterim. Biz son 23 yıldır olduğu gibi bugün de, insanımızın sıcak yuvalarında geleceğe güvenle bakmasını öncelikli hedef olarak görüyoruz. Çünkü biz, ev sahibi olmanın, bir yuva kurmanın, çocuklarını güvenle büyütebileceğin bir çatıya sahip olmanın ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim insanımız için ev; huzurun yegâne adresidir, mutluluğun tek anahtarıdır. Bu yüzden, 2002’den bu yana, “Herkes için yuva, herkes için umut” dedik ve gece gündüz demeden çalıştık. Sosyal devlet anlayışıyla, vatandaşımızın en temel hakkı olan barınma ihtiyacına dair fırsatlar sağladık, kampanyalar düzenledik, projeler yaptık. “Ev sahibi olmayan tek bir kardeşimiz kalmayacak” dedik; 50 bin ve 100 bin sosyal konut projeleriyle, İlk Evim Projesiyle, “Yarısı Bizden” kampanyasıyla vatandaşlarımızın yanında olduk. Bugüne kadar tam 1 milyon 673 bin sosyal konut inşa ettik. Bu projelerle 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk."

"İstanbul'da bugüne kadar 1 milyona yakın konutu dönüştürdük"

Kentsel dönüşüm projelerinin 81 ilde devam ettiğini aktaran Kurum, "Özellikle İstanbul’umuzu riskli yapılardan kurtarmak, o beklenen büyük depreme hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyona yakın konutu dönüştürdük, milyonlarca İstanbulluyu güvenli evlerine kavuşturduk. Halen 39 ilçemizin her yerinde dönüşüme hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

"Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir"

Asrın felaketinin ardından yapılan çalışmalarda Türkiye dışında hiçbir ülkenin başarılı olamayacağını vurgulayan Kurum şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023’te asrın felaketini yaşadık. Hamdolsun bugün deprem bölgesinde günde 550, saatte 23 konut inşa ediyoruz. 200 bin mimar, mühendis, işçimizle; vatandaşlarımız evlerine 1 saat daha erken girsin diye gece gündüz demeden çalışıyoruz. 250 bin konutumuzu okullarıyla, parklarıyla, camileriyle, tüm sosyal donatılarıyla birlikte afetzede kardeşlerimize teslim ettik, kardeşlerimizin yaralarını sardık. Kalan 203 bin yuvamızı yıl sonuna kadar tamamlayacağız. İnşallah bu yıl sonunda her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturacağız. İnanın tüm bunları aynı anda yapmak, sosyal konut projeleri üretmek, kentsel dönüşümle evleri yenilemek; 11 ilde 500 bin konutu eş zamanlı yürütmek, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden inşa etmek; Türkiye dışındaki hiçbir ülkenin başarabileceği bir iş değildir. Dünyada da zaten örneği yoktur. Bu; sağlam bir teknik altyapı, güçlü bir irade ve siyasi kararlılık gerektirir. Şimdi inşallah yıl sonunda yepyeni bir aşamaya daha geçiyoruz.

Hem kentsel dönüşüme katkı sunmak hem de gayrimenkuldeki kira artışlarını aşağı çekmek için; yıl sonunda yeni sosyal konut projelerimizi başlatıyoruz. Şu anda TOKİ’mizle detaylar üzerinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bu yıl bitmeden tüm detayları milletimizle paylaşacağız. İnşallah bu azimle, bu kararlılıkla milletimizi sağlam ve konforlu yuvalara kavuşturmaya devam edeceğiz."

"Gayrimenkul Sertifikası" hisse senedi gibi alınıp satılabiliyor

Kurum, özellikle büyük şehirlerde kiraların artması ve konuta erişimin zorlaşması sebebiyle "Gayrimenkul Sertifikası"nı hayata geçireceklerini söyledi.

"Gayrimenkul Sertifikası"nın detaylarını paylaşan Bakan Kurum şunları duyurdu:

"Vatandaşlarımızın küçük birikimlerle büyük hayallere ulaşmasını sağlayacak bir yatırım aracıdır. Yani bu sertifika, gayrimenkul projelerine küçük paylarla ortak olmanızı sağlayan, Borsa İstanbul’da işlem gören, hisse senedi gibi alınıp satılabilen bir enstrümandır. Bu yatırım aracını ilk etapta Başakşehir’deki Damla Kent Evleriyle hayata geçiriyoruz. Birikiminiz az olsa bile, cüzi miktarlarla bu sertifikaları alarak yatırım yapmaya başlayabiliyorsunuz. Sertifikalarınızı biriktirdikçe, proje sonunda yeterli sayıya ulaştığınızda, o projeden ev sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz, birikimlerinizi nakite çevirerek gelir elde edebiliyorsunuz. Mesela, hayalinizdeki ev için yeterli sertifikaya ulaştınız. Başvurunuzu yapıyorsunuz, beğendiğiniz daireyi seçiyorsunuz. O daire sizin için ayrılıyor, başka hiç kimseye satılmıyor. Proje tamamlandığında ise tapunuzu elinize alıyorsunuz."

“Küçük birikimlerle büyük hayaller”

Sistemde paylı mülkiyet imkânı da olduğunu söyleyen Kurum şu ifadeleri kullandı:

"İki ya da daha fazla kişi, sertifikalarını birleştirerek aynı konuta ortak olabiliyor. Tapuya isimleriniz, hisseleriniz oranında yazılıyor. Bu sertifikalar, sadece ev sahibi olma fırsatı sunmuyor; bununla beraber gayrimenkul değer artışlarından da faydalanmanızı sağlıyor. Borsa İstanbul’da işlem gördüğü için, istediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Satış emri verdiğinizde, sertifikalarınız o günkü borsa fiyatından satılıyor ve paranız hesabınıza yatırılıyor. Gayrimenkul sertifikasının halka arz fiyatı değerleme fiyatı üzerinden yüzde 25 indirimle 7 lira 59 kuruş olarak belirlendi. İlk etapta 5 bin konutta başlatacağız ve hızla genişleteceğiz. Üstelik, tüm bu süreç Bakanlığımıza bağlı TOKİ’mizin ve Emlak Konut’umuzun güvencesi altında. Yani, güvenilir, şeffaf ve tamamen vatandaş odaklı bir sistemi hayata geçiriyoruz. İnşallah bu proje, “Küçük birikimlerle büyük hayaller” sloganıyla, her bir vatandaşımızın ev sahibi olma hayaline büyük bir kapı aralayacak."

"Vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız"

Kurum, "Gayrimenkul Sertifikası"nın vatandaşların uygun maliyetlerle, güvenle, huzurla ev sahibi olabilmeleri için atılan en güçlü adımlardan biri olduğunun altını çizdi.

Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu proje, sadece bir yatırım aracı değildir. Bu proje; kira fiyatlarını düşürme azmimizin bir kanıtı; milletimizin yuva hayalini gerçeğe dönüştürme sözümüzün bir ispatıdır. Onun için “Damlaya damlaya yuva olur” diyoruz. Ve biz, bu damlaları birleştirerek, vatandaşlarımızın hayallerini gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Bu yüzden biz, her bir vatandaşımızın yüzündeki tebessümü görmek, çocuklarının güvenle büyüyeceği bir yuvaya kavuşmasını sağlamak için durmaksızın çalışacağız. Bu yolda, TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızla, paydaşlarımızla omuz omuza, milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bu duygularla; ilk etapta 5 bin konutta başlatacağımız ve hızla genişleteceğimiz Gayrimenkul Sertifikası’nın bir kez daha İstanbul’umuza, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Gösterdikleri destek için Sermaye Piyasası Kurulumuza çok teşekkür ediyorum."

Talep toplama 4-8 Ağustos'ta

Yatırımcılar, sertifikalara Halk Yatırım, Ziraat Yatırım ve Vakıf Yatırım başta olmak üzere yetkili aracı kurumlar üzerinden yatırım hesabı açarak ulaşabiliyor.

Talep toplama süreci 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 11 Ağustos'tan itibaren sertifikalar borsada işlem görmeye başlayacak.

Damla Kent projesi

Sertifika ihracına konu olan Damla Kent projesi, İstanbul Başakşehir'de yaklaşık 12,5 milyon metrekarelik alanda inşa edilecek İstanbul'un yeni yaşam merkezi içinde yer alıyor. Proje 379 bin metrekare arsa üzerinde, toplam 1 milyon 258 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak.

İlk etapta 1540 konutun ihraç edileceği projede toplamda 5 bin 325 konut ve 244 ticari ünite yer alacak. İkinci etapta 674 konutun daha halka arz edilmesi planlanıyor. Projenin inşaatına 1 Ekim 2025'te başlanması ve 4 Şubat 2029'da tamamlanması hedefleniyor.

Projenin tamamlanması TOKİ ve Emlak Konut güvencesi altında olacak. Projenin toplam değeri 51,1 milyar lira, beklenen toplam satış geliri ise yaklaşık 64,8 milyar lira olarak açıklandı. İlk halka arz büyüklüğü ise 21,3 milyar TL olarak belirlendi.

Üç ayrı kazanç modeli

Gayrimenkul Sertifikası yatırımcılarına üç ayrı kazanç modeli sunuyor:

1. Asli Edim (Konut Sahipliği): Yatırımcılar belirli sayıda sertifika biriktirerek doğrudan konut sahibi olabiliyor. Bu süreç 5 Şubat 2026-4 Ağustos 2028 tarihleri arasında işleyecek.

2. Tali Edim (Gelir Ortaklığı): Yeterli sayıda sertifikaya ulaşamayan yatırımcılar, proje sonunda açık artırmayla satılan konutlardan elde edilen gelirden pay alıyor. Satılamayan konutlar TOKİ tarafından ekspertiz değerinin yüzde 80'i oranında satın alınıyor. Nakit ödemeler 8 Ağustos 2029'da yapılacak.

3. Borsa Alım-Satım: Sertifikalar, Borsa İstanbul'da işlem görerek yatırımcılara diledikleri anda alım-satım yapma ve fiyat artışından kazanç elde etme imkanı tanıyor.

Peşinat, faiz, taksit yükümlülüğü olmadan yatırım imkanı

SPK ve Borsa İstanbul tarafından denetlenen bu model peşinat, faiz veya taksit yükümlülüğü olmadan yatırım yapma imkanı sunuyor. Katılımcılar, küçük birikimlerle projeye ortak olurken, dilerlerse bir evi paylaşarak kolektif sahiplik modelinden de yararlanabiliyor.