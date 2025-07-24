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TRT Haber 24.07.2025 12:24

Yangından etkilenenlere psikososyal destek hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'deki yangın sonrası kapsamlı psikososyal destek çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

Yangından etkilenenlere psikososyal destek hizmeti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki orman yangınında şehit olan 10 personele Allah'tan rahmet, yaralanan 14 personele acil şifalar dileyerek, yangından etkilenen vatandaşlara ve şehit ailelerine yönelik ilk andan itibaren psikososyal destek hizmetlerinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.

Bakan Göktaş, Seyitgazi’deki orman yangını söndürme çalışmaları esnasında 14 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını, ancak 10 personelin şehit düştüğünü büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti.

Göktaş, yangın nedeniyle Afyonkarahisar'ın İhsaniye İlçesi Sarıcaova köyünün tahliye edilerek vatandaşların KYK yurtlarına ve yakınlarının yanına yerleştirildiğini kaydetti.

"35 personelimiz yangın bölgesinde ve hastanelerde çalışıyor"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı psikososyal destek ekiplerinin ise yangının başından itibaren aktif olarak görev aldığını vurgulayan Göktaş, “35 personelimiz yangın bölgesinde ve yaralılarımızın tedavi gördüğü hastanelerde 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürüyorlar. Yangından etkilenen tüm illerimizde İl Müdürlerimiz ile birlikte süreci yakından takip ediyoruz.” dedi.

Bakan Göktaş, şehit haberlerinin ailelere bildirilmesi sürecinin ilgili kurumlarla birlikte farklı illerde psikososyal destek ekipleri eşliğinde yürütüldüğünü kaydetti. Göktaş, “Yangından etkilenen vatandaşlara ve şehitlerimizin ailelerine yönelik psikososyal destek hizmetlerimizi ilk andan itibaren hızlı ve kapsamlı bir şekilde sürdürüyoruz. Bakanlık olarak bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Şehit olan 10 personele Allah'tan rahmet, yaralanan 14 personele acil şifalar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Orman Yangını
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