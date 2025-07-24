TUSAŞ'tan İspanya ile tarihi anlaşma

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Avrupa’nın önde gelen havacılık şirketlerinden Airbus arasında HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın İspanya’ya ihracatını hızlandıracak önemli bir iş ortaklığı anlaşmasına imza atıldı. 17’ncisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF) gerçekleştirilen anlaşma, iki şirketin HÜRJET projesindeki rollerini netleştirerek İspanya’nın jet eğitim uçağı tedarik sürecinde TUSAŞ ve Airbus’ın ortaklığını resmileştirdi.

Bu iş birliği, Mayıs ayında TUSAŞ ile Airbus’ın da aralarında bulunduğu İspanyol savunma sanayi şirketi arasında imzalanan HÜRJET özelinde endüstriyel işbirliği mutabakat zaptının ardından gerçekleştirildi. Yeni anlaşmayla, HÜRJET’in İspanya Hava Kuvvetleri envanterine girmesi yönündeki sürecin hızlandırılması hedeflendi.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle birlikte HÜRJET Jet Eğitim Uçağı’nın ihracatına yönelik detaylar da netleştirildi. İspanya’nın jet eğitim uçağı ihtiyacını karşılamak üzere 30 adete kadar HÜRJET’in tedarik edilmesi kararlaştırıldı. Nihai satış sözleşmesinin ise 2025 yılının sonuna kadar imzalanması hedefleniyor. HÜRJET’lerin teslimatının ise 2028 yılında başlaması planlanıyor.

TUSAŞ ve Airbus, bu stratejik adım ile Avrupa savunma sanayiinde güçlü ve sürdürülebilir bir iş birliğine imza atmayı amaçlıyor. TUSAŞ ve Airbus’ın uzun vadeli stratejik ortaklığı, yalnızca HÜRJET projesi özelinde değil, iki ülke arasındaki savunma ve havacılık alanındaki iş birliğini derinleştirmek adına da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"HÜRJET’in Avrupa yolculuğunda bugün çok önemli bir eşiği daha aşıyoruz"

“TUSAŞ’ın mühendislik gücüyle gökyüzüne kazandırdığımız HÜRJET’in Avrupa yolculuğunda bugün çok önemli bir eşiği daha aşıyoruz. Airbus gibi küresel bir oyuncuyla gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği, sadece bir ihracat başarısı değildir; aynı zamanda Türk havacılık sanayiinin dünyada ulaştığı teknolojik seviyenin tescilidir. HÜRJET’in İspanya semalarında uçacak olması, Türk savunma sanayisinin uluslararası sahnedeki rekabet gücünü bir kez daha gözler önüne sermektedir. İnanıyoruz ki bu anlaşma iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğini daha da derinleştirecek, Avrupa’nın gelecekteki havacılık projelerinde Türk mühendisliğinin daha fazla yer almasının önünü açacaktır.”

TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, yüksek performansı ve gelişmiş aviyonik kabiliyetleri sayesinde 5. nesil savaş uçakları için pilot yetiştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. 5. nesil savaş uçaklarına geçiş süresini en aza indirmek için tasarlanmış kullanıcı ara yüzü (HMI) sayesinde, süpersonik bir ileri jet eğitim uçağı olan HÜRJET, eskiyen eğitim uçaklarının yerini alacak ve genç pilotları modern savaş uçaklarının zorluklarına hazırlayacak ideal bir eğitim çözümü olacaktır. Bugüne kadar 210’nun üzerinde uçuşu geride bırakan ve ses hızını aşarak süpersonik hızlara ulaşan HÜRJET Jet Eğitim Uçağı, maksimum 1,4 Mach hıza ulaşmayı hedefliyor.

Özellikle, HÜRJET’i üstün bir eğitim verimliliği seviyesine taşıyan, Gömülü Eğitim Sistemi ile Kara Tabanlı Eğitim Sistemlerinden oluşan bağlantılı eğitim mimarisiyle geliştirilen son teknoloji HÜRJET Eğitim 360 Sistemi dikkat çekmektedir. Akıllı tek motorlu konfigürasyonu sayesinde daha az yakıt tüketimi, daha kolay ve hızlı bakım, daha az yedek parça kullanımı sağlıyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), Türkiye’nin havacılık ve uzay alanındaki lider kuruluşudur. Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava sistemleri, uydu ve uzay teknolojileri, yapısal üretim ve modernizasyon alanlarında geniş bir ürün ve hizmet yelpazesine sahiptir. TUSAŞ, dünya çapında pek çok ülkeye özgün ürün ve çözümler sunarak Türkiye’nin küresel savunma sanayiindeki etkinliğini artırıyor.