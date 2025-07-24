Türkiye’nin Kargo İHA’sı daha da güçlendi

Türkiye, harp sahasının değişen yapısına en hızlı uyum sağlayan ülkelerden biri. Güvenlik kurumları, yeni teknolojilerin getirdiği esnekliklere hızla geçiş yapabiliyor. İnsansız sistemlerde önemli işler yapan Ankara, bu konudaki maharetini yeni ürünlerle taçlandırıyor. Kargo İHA sınıfı olarak adlandırılan platformlar bu yeni alandaki en güncel örneklerden.

İstanbul’da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) DASAL tarafından kamuoyuna ilk kez tanıtılan PUHU C100 de ülkemizin Kargo İHA yolculuğuna önemli katkılar sağlayacak.

Zorlu operasyon koşullarında başarıyla sınav verdi

DASAL Havacılık Genel Müdürü Murat Koç, Kargo İHA’ların zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyaçların hızlı ve güvenli bir şekilde giderilmesi için ortaya çıktığını anlatıyor. Daha önce PUHU 75 modelini heyete geçirdiklerini ve o ürünün TSK’nın çok değişken operasyon koşullarında başarıyla sınav verdiğini kaydediyor.

PUHU C75 ile mazot, su, kumanya ve benzeri kritik ihtiyaçları güvenlik güçlerini riske atmadan arazideki birliklere doğrudan ulaştırdıklarını vurguluyor Koç. Bu süreçte sahadan gelen geri bildirimler ve edindikleri tecrübelerle daha güçlü bir Kargo İHA için kolları sıvadıklarından bahsediyor. Bu kapsamda da PUHU C100’ün ortaya çıktığından bahsediyor.

[DASAL'ın PUHU 75 modeli uzun zamandır güvenlik güçleri tarafından sahada kullanılıyor.]

Yeni bir batarya sistemi kullanılacak

Murat Koç, PUHU C75 modelinde sökülüp-takılabilen bir batarya modeli kullandıklarını, böylece personelin kolay ve hızlı bir şekilde batarya değişimi yaptığını anlatıyor. Ancak yeni modelde araç şarj istasyonlarında dahi şarj edilebilen sabit batarya sistemi kullandıklarını sözlerine ekliyor. Böylece hem sivil kullanım için çok ciddi bir kolaylık sağlandığını hem de operasyon sahası için avantajlar elde edildiğini öğreniyoruz.

Sabit bataryayla platformun ağırlığının azaldığını ve doğal olarak operasyonel yarı çapının artığını söylüyor Koç. Ardından devam ediyor:

“Hafiflik bize menzil ve faydalı yük avantajı olarak geri döndü. Daha önce 75 kg ile yaptığımız operasyonlarda bugün 130 kiloya kadar çıkabiliyoruz. PUHU C100 modeli deniz seviyesinde tek yönde 35 km uzağa gidebilir.

İki bin metre irtifada 100 kg yükle 12 ila 14 km arasında bir mesafe kat ediyoruz. Bunlar dağlık arazilerde çok ama çok ciddi uzaklıklar. Kara yoluyla belki bir günde gidebileceğiniz noktalar. Ki hava bozuksa, yollar çamursa ya da bir tehdit ortamı varsa belki hiç ulaşamayacağınız yerlere PUHU C100 ile erişebileceksiniz.”

[IDEF 2025'te ilk kez vitrine çıkan PUHU C100 Kargo İHA gelişmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Foto: AA]

Yaralı tahliyesi de yapacak mühimmat da taşıyacak

Her ne kadar kargo İHA dendiğinde akla yakıt, gıda ve benzer unsurların taşınması gelse de aslında kazanılan teknolojinin ülkemiz adına yeni kapılar açabileceğinin altını çiziyor Murat Koç.

Yakın gelecekte Kargo İHA’lar ile yaralı tahliyesi ya da cephane transferi yapılabileceğini belirtiyor. Ayrıca sisteme elektronik harp podu, muhtelif silahlar, farklı faydalı yükler eklenebileceğini söylüyor.

Bu tür platformlarla sahadaki personelin can güvenliğinin de ciddi anlamda korunduğuna dikkat çekiyor Koç ve “Elbette bu tür ürünlerde en çok merak edilen detaylardan biri de envantere giriş tarihi oluyor. Biz bu platformu 1 Mart 2025’te tasarlamaya başladık. Temmuz 2025 ortasında ilk uçuşunu yaptı. Dünyada rekor sayılabilecek bir süre. Bu yıl kalifikasyon testlerini tamamlamayı hedefliyoruz. 2026 yılı itibariyle platformun envantere girmesinin önünde bir engel yok.” diyerek sözlerini tamamlıyor.