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Gündem
TRT Haber 24.07.2025 11:54

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Lozan Barış Antlaşması’nın yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir. Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan mesajı: Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102. yıl dönümü sebebiyle paylaştığı mesajı yayımladı.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık iradesini ve mücadelesini uluslararası hukuk nezdinde de tescil ve teyit eden Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 102’nci yıl dönümüdür.

Lozan’dan 102 yıl sonra ülkemizin kalkınma ve refah yolculuğu Türkiye Yüzyılı vizyonuyla kararlılıkla devam etmektedir.

Barışı, iş birliğini, karşılıklı saygıyı esas alan dış politikamızla bölgemizde ve dünyada müessir bir güç olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz.

Bugün her alanda dünden daha iyi bir konumdayız; inşallah yarın çok daha iyi seviyelerde olacağız.

Lozan Barış Antlaşması’nın 102’nci yıl dönümünde bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal’in yanı sıra Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan savunmasında canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimizi minnetle yâd ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan İletişim Başkanlığı
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