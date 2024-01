KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Kacır'ı kabul etti

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde bir araya geldi, görüşmede Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yapılan ve yapılacak yatırımlar ele alındı.

Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tatar ile görüşen Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, KKTC'de tarımın geliştirilmesine yönelik tüm desteği verdiklerini, gıda ve sulamayla ilgili konularda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kabloyla elektrik projesi konusunda fizibilite çalışmalarının Üstel ile imzalanan ön protokol çerçevesinde başladığını belirten Yılmaz, KKTC'de yenilenebilir enerji konusunda da büyük bir potansiyelin harekete geçirileceğini ifade etti.

Sağlık ve eğitimle ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Yılmaz, sağlık konusunda sorun ve sıkıntıların incelendiğini ve bir yol haritasının oluşturulduğunu ve adım adım hayata geçirileceğini kaydetti.

Yılmaz, TÜBİTAK'ın üniversiteleri desteklemek için yaptığı teklif çağrısına KKTC'deki üniversiteleri de eşit şartlarda dahil ettiğini, bunun güzel bir adım olduğunu ve benzer çalışmaları diğer alanlarda da yapacaklarını dile getirerek, "Eşitlik zemininde girişimcilerimizin, araştırmacılarımızın bu imkanlardan faydalanması, kendilerini geliştirmeleri için gayret edeceğiz" diye konuştu.

"KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazırız"

KKTC'nin iki devletli çözüm yaklaşımına Türkiye'nin sonuna kadar destek verdiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Olabilecek her türlü bundan sonraki görüşmelerde, siyasi müzakerelerde ana perspektifimiz bu olacaktır. İki devletin müzakeresi şeklinde olacaktır her türlü çalışma. Bu konuda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Dolayısıyla burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önümüzdeki dönemlerde izolasyonlardan kurtulup çok daha etkili bir devlet olarak yoluna devam etmesi, dünyayla çok daha entegre bir şekilde devam etmesi yönünde de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu çerçevede Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üyelik, Azerbaycan'la kurulan ilişkiler gibi güzel örnekler de son dönemde hangi doğrultuda ilerlediğimizi gösteriyor. Bunlar da gerçekten olumlu gelişmeler olarak kaydedilmeli."

Görüşmeye, KKTC Başbakanı Üstel, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

"Gelecekte KKTC'yi Doğu Akdeniz'de kendisi, doğasıyla her türlü hava ve diğer zenginlikleriyle bir bilim adası olarak düşünüyorum"

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Yılmaz ve Kacır'ın, Dr. Suat Günsel Camisi'nin açılışına katılmalarının Türkiye'nin KKTC'ye verdiği önemi gösterdiğini belirtti.

Türkiye'nin, KKTC'nin yapısal altyapısını güçlendirmek ve buradaki ekonomik ve sosyal yapıyı güçlendirmek için desteklerini sürdürdüğünü söyleyen Tatar, teşekkürlerini iletti.

Tatar, Birleşmiş Milletler'in (BM) hem KKTC'yi hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) hem de garantör ülkeleri olası bir müzakere sürecine uygunluk açısından ziyaret edecek bir temsilci atadığını anımsatarak, KKTC'nin söz konusu ziyaretleri ön şartla, sadece 6 aylık bir süre için kabul ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sürecin "egemen eşitlik ve eşit uluslararası temelde" başlayabileceğini belirtti.

"Gelecekte KKTC'yi Doğu Akdeniz'de kendisi, doğasıyla her türlü hava ve diğer zenginlikleriyle bir bilim adası olarak düşünüyorum" diyen Tatar, bunun gençler için istihdam sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Tatar, Ercan Havalimanı'nın açıldığı günden itibaren yolcu trafiğinde yüzde 30 artış olduğunu belirterek, "Bu turizme ve diğer iş alanlarına da yansımaktadır" dedi.

Ercan Havalimanı'na direkt uçuş olmadığını ancak Türkiye'deki her havalimanından bölgeye bağlantılar olduğunu söyleyen Tatar, KKTC'nin ulaşım konusunda daha etkili hale gelmesini dilediğini belirtti.

Lefkoşa'da inşa edilen ve KKTC'nin en büyük camisi olma özelliği taşıyan Dr. Suat Günsel Camisi'nin bugünkü açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır katıldı.