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Gündem
TRT Haber 11.01.2024 20:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Regaip Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun."

 

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