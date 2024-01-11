Gazzeli 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye Filistin'de katliama uğrayan sivillerin umudu oldu.

7'nci tahliye seferini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğini açıkladı

106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, Türkiye'de tedavi altına alınacak.

Tahliye operasyonlarının devam etmesi bekleniyor.

Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze’de sağlık sistemi çökmüş durumda. pic.twitter.com/Xd8I2VEI3o