Açık 2.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.01.2024 19:22

Gazzeli 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye, Gazzelilere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getiriliyor.

Gazzeli 85 hasta daha Türkiye'ye getiriliyor

Türkiye Filistin'de katliama uğrayan sivillerin umudu oldu.

7'nci tahliye seferini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır’dan Türkiye’ye getirileceğini açıkladı

106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, Türkiye'de tedavi altına alınacak.

Tahliye operasyonlarının devam etmesi bekleniyor.

 

ETİKETLER
Fahrettin Koca Gazze Mısır
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'u kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:02
Van'da 677 düzensiz göçmen yakalandı
19:56
14 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
19:56
MSB: Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat şehit oldu
19:36
Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testleri tamamlandı
19:31
Rusya: Ukrayna'nın füze sistemlerimizi vurma girişimi nükleer silah kullanma sebebi
19:29
Trump, New York'taki emlak dolandırıcılığı davasının kapanış duruşması için mahkemeye geldi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, yüzde 57,01 seviyesine geldi
FOTO FOKUS
Global Fire Power: Türk ordusu en güçlü 8. ordu
Global Fire Power: Türk ordusu en güçlü 8. ordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ