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Gündem
AA 11.01.2024 18:24

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutladı.

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili paylaşımında bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum." 

 

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