Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Regaip Kandili paylaşımında bulundu.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin, barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum."