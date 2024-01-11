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Gündem
AA 11.01.2024 17:24

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayı olmak üzere toplam 55 adayın daha isimini açıkladı.

MHP, 55 belediye başkanı adayını daha açıkladı
[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde, aralarında Afyonkarahisar, Aksaray, Bolu, Sivas belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Afyonkarahisar'da Sezer Küçükkurt, Aksaray'da İrfan Çıtak, Bolu'da İlhan Durak, Gümüşhane'de Vedat Soner Başer, Kırıkkale'de Harun Ulusoy, Kırklareli'nde Derya Bulut, Sivas'ta Reha Kars ve Tokat'ta Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

MHP, belediye başkan adaylarını açıkladı
MHP, belediye başkan adaylarını açıkladı

 

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MHP Yerel Seçim 2024
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