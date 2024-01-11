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11.01.2024 15:52
, 11.01.2024 15:54
SON GÜNCELLEME
11.01.2024 15:54
Terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
Irak
Terörle Mücadele
PKK/KCK
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