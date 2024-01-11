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Gündem
TRT Haber 11.01.2024 15:52

Terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakoluna teslim oldu.

Terör örgütünden kaçan 2 terörist teslim oldu

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Irak Terörle Mücadele PKK/KCK
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