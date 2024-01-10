MHP, belediye başkan adaylarını açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart seçimleri için 2 büyükşehir, 14 il olmak üzere 55 yerde belediye başkan adaylarını açıkladı.

Açıklamayı, yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz yaptı. MHP'nin Manisa'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Serdar Soydan oldu.

Açıklanan 12 il belediye başkan adayları arasında Amasya'da Bayram Çelik, Çankırı'da İsmail Hakkı Esen, Erzincan'da Bekir Aksun ve Osmaniye'de İbrahim Çenet bulunuyor.

Adaylıkları kesinleşen isimler şöyle;