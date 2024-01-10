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TRT Haber 10.01.2024 15:24

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirmeler için tercih başvuruları alınmaya başladı.

EKPSS ile kamu kurumlarına yerleştirmeler için tercihler başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinden "2024-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" duyurusu yayımlandı.

Buna göre, EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirilecek.

Bugün başlayan tercih işlemleri 19 Ocak saat 23.59'da sona erecek.

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