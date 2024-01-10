CHP ile DEM Parti ittifak yapacak mı?

Yerel seçim takvimi işlerken ittifak arayışları ivme kazandı. DEM Parti, CHP'den görüşme talep etti. Görüşmenin adresi CHP Genel Merkezi olarak belirlendi.

İki parti arasındaki ilk temas, 13 Aralık'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti'yi ziyareti ile gerçekleşti.

Özgür Özel ve DEM Partililer yaptığı açıklamada görüşmeyi verimli olarak nitelemişti.

DEM Parti'nin Antalya il kongresinde CHP'ye bir mesaj daha vardı. Genel Başkan Tuncer Bakırhan, "Biz iş birliği de yaparız, güç birliği de yaparız. Biz sizin yararınıza olan her masada da otururuz, bunda bir problem yok" dedi.

CHP ile DEM Parti arasındaki ikinci görüşmede yerel seçimlere yönelik ittifakın gündeme gelmesi bekleniyor.