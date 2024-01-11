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Gündem
AA 11.01.2024 19:48

Dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Dalış eğitimi sırasında rahatsızlanan asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Denizkurdu Tatbikatı kapsamında bugün mayın temizleme eğitimi icra eden TCG Edremit'te görevli Mayın Harbi Dalgıcı Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın dalış eğitimi esnasında rahatsızlandığı, dalış doktoru tarafından ilk müdahalesinin gemide yapıldığı bilgisi verildi.

Canbulat'ın ivedilikle hastaneye kaldırıldığı, ancak hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Canbulat için başsağlığı mesajı yayımladı.

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