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Gündem
AA 19.07.2024 17:44

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Güler'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Güler'i kabul etti
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güler'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü etkinliklerine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiği hatırlatıldı.

Bakan Güler'in, resmi temasları kapsamında, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar tarafından kabul edildiği belirtilen açıklamada, "Görüşmede Bakan Yaşar Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Lefkoşa Büyükelçimiz Metin Feyzioğlu da yer aldı" denildi.

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Yaşar Güler Ersin Tatar KKTC Kıbrıs Barış Harekatı Milli Savunma Bakanlığı
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