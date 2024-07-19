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Gündem
AA 19.07.2024 16:23

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı: İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır.

Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır

Uluslararası Adalet Divanı tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Filistin toprakları parçalanmış ayrı bölgeler değil, tek bir bölgesel birimdir. İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır. İsrail, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalcidir. İsrail'in işgal ettiği toraklardaki yerleşim politikaları Cenevre Sözleşmesini ihlal etmektedir. İsrail uzun süredir Filistin topraklarını işgal ediyor. İşgalci egemenlik hakkını kullanamaz, işgal bu kadar uzun sürmez. İsrail'in işgalci yerleşim politikası uluslararası hukuka aykırıdır. İsrail'in işgalci politikası Lahey tüzüklerine aykırıdır." denildi.

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