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Gündem
AA 19.07.2024 16:18

ACEP'le cezaevlerinde 185 milyon görüntülü görüşme

Görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlayan ACEP ile bugüne kadar 185 milyona yakın görüşme gerçekleşti.

ACEP'le cezaevlerinde 185 milyon görüntülü görüşme

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, Akıllı Teknolojilerinin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi (ACEP) ile hükümlü ve tutuklulara görüntülü görüşme imkanının sağlanmasının yanı sıra, e-Doktor, e-Mektup, e-Sayım, e-Dilekçe gibi birçok uygulama üzerinde de çalışıldığını belirtti.

"Yeni bir çağın başlangıcındayız"

Tutuklu ve hükümlülere aileleriyle görüşme imkanı sağlayan projenin 164 ceza infaz kurumunda uygulandığını bildiren Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Ceza infaz sisteminde dijital teknolojinin kullanımı için yeni bir çağın başlangıcındayız. Bu anlamda ACEP, dünyaya örnek gösterebileceğimiz önemli projelerimiz. Özellikle teknolojiyi, UYAP sayesinde bakanlığımızın ve taşra teşkilatımızın tüm birimlerinde, ACEP projesiyle de ceza infaz kurumlarımızda kullanıyoruz. ACEP, görüntülü ve sesli görüşme vasıtasıyla hükümlülerin eş, çocuk, aile ve akrabalarıyla bağlarını güçlü tutmalarını sağlıyor. 185 milyona yakın görüşmenin gerçekleştiği proje kapsamında, 164 ceza infaz kurumunda bugüne kadar 750 bine yakın hükümlü ve tutuklu, 900 binden fazla yakınıyla sesli ve görüntülü iletişim kurdu."

1 Ekim 2020'de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pilot uygulamasına başlanan proje, 164 kuruma yaygınlaştırıldı.

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