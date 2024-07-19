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Gündem
TRT Haber 19.07.2024 15:33

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, teröristler için kaçacak yer olmadığını, hiçbir yerin onlar için güvenli olmadığını vurguladı.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Terör Örgütü PKK/YPG PKK/KCK
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