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Gündem
TRT Haber 19.07.2024 15:22

Mehmet Şimşek: TL’ye güven artıyor, KKM azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "TL’ye güven artıyor. Kur Korumalı Mevduat hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık" dedi.

Mehmet Şimşek: TL’ye güven artıyor, KKM azalıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, TL’ye güven artıyor diyerek bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Programımızın önemli amaçlarından biri olan KKM (Kur Korumalı Mevduat) hesaplarının kademeli olarak azaltılmasında ciddi bir mesafe aldık.

Ekonomide dengelenme, dış kaynak girişinin hızlanması, portföy tercihlerinin TL’ye yönelmesi ve rezervlerin artmasıyla birlikte finansal istikrar daha da güçlenmektedir."

 


 

"Ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor"

KKM stoku TL bazında zirvesi olan geçen yıl ağustos ayına kıyasla 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı. KKM’nin payı azalırken TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı 19 puanın üzerinde artarak yüzde 51,2 seviyesine ulaştı.

Bakan Şimşek, "Döviz dönüşümlü KKM hesaplarına uygulanan faiz alt sınırının azaltılması ve firmaların KKM hesaplarındaki vergi istisnasının sona ermesine ilave olarak ağustos ayından itibaren bireysel KKM hesaplarının da stopaja tabi olmasıyla birlikte bu sürecin hızlanması bekleniyor.

Bakan Şimşek, "Uyguladığımız politikalarla makro finansal istikrar güçleniyor ve ekonomimiz daha dayanıklı hale geliyor." dedi.

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