Parçalı Bulutlu 33.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.07.2024 14:36

TCMB toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artışla 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

TCMB toplam rezervleri rekor kırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 12 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 614 milyon dolar artışla 94 milyar 345 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 5 Temmuz'da 89 milyar 731 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 734 milyon dolar artışla 58 milyar 717 milyon dolardan, 59 milyar 451 milyon dolara yükseldi.

"Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde"

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar artarak 148 milyar 448 milyon dolardan, 153 milyar 796 milyon dolara çıktı.

Öte yandan, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesinde olduğunu bildirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabı X'ten Merkez Bankası rezervlerine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Swap hariç net rezervler son 4,5 yılın zirvesinde." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Dolar Merkez Bankası Son Dakika
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:55
Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi diyoruz
14:38
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
14:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
14:01
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin 3 kişi daha gözaltına alındı
13:48
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 266 kilo uyuşturucu ele geçirildi
14:11
ATSO Başkanı Ali Bahar hayatını kaybetti
Lübnan'ın güney sakinleri İsrail'in ölümcül tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor
Lübnan'ın güney sakinleri İsrail'in ölümcül tehdidi altında yaşam mücadelesi veriyor
FOTO FOKUS
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
Denizlili çiftçinin 'ayran' ikramı Rus pilotu şaşırttı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ