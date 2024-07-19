Selçuk Bayraktar: Tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı

"Tek işletim sistemi, Tek arama motoru, Bir iki sosyal medya platformu, Birkaç alışveriş sitesi... Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor."

"İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi"

"Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve inovasyon, an geliyor, dünya sistemini kilitliyor. Yüksek teknoloji küresel düzeyde tekelleştiğinde, işte bu kadar kırılgan" ifadelerini kullanan Bayraktar, "Yaşadığımız siber fiziksel ağlarla örülü dünyada, teknolojinin her alanında bağımsızlık toplumlar için vazgeçilmez" dedi.

Selçuk Bayraktar, "İşte bu nedenle tam bağımsız bir Türkiye için Milli Teknoloji Hamlesi" vurgusunu yaptı.

Tek işletim sistemi,

Tek arama motoru,

Bir iki sosyal medya platformu

Birkaç alışveriş sitesi...



Sadece birinin çökmesi bile dünyada bağlı olan tüm devletlerin kritik alt yapısının neredeyse çökmesine neden oluyor.



Refahı tüm dünyaya yayması umulan yüksek teknoloji ve… — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 19, 2024

Ne oldu?

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde ciddi bir arıza yaşanıyor. İnternet ağlarındaki sorun nedeniyle birçok sektörde aksaklık meydana geldi. Televizyon kanallarında yayınlar kesildi, küresel çapta uçuşlar durduruldu. Bankacılıktan sağlık sistemine kadar pek çok alanda sorun yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, birçok sektörü etkiledi.

Bankacılık, hava yolları, hastane ve yayın kuruluşları gibi kurumlarda işlemler durdu. Havayolu şirketleri biletleme operasyonlarını yürütemiyor.

Berlin Havalimanı'nda uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Edinburgh Havalimanı'nda yolcular otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamıyor. ABD havayolları, United Havayolları ve Delta Havayolları'nda aksaklıklar yaşanıyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa "Çözüm üzerinde çalışıyoruz. Rezervasyon işlemleri sınırlı olabilir" açıklamasını yaptı.

İskandinav Havayolu Taşımacılığı Sistemi SAS da, "Gecikmeler bekliyoruz. Rezervasyon sistemini tetkileyen 'teknik sorunlar' var" dedi.

İngiltere'de haber kanalı Sky News bir süre yayın yapamadı.

Borsalarda yavaşlama var, hastane sistemlerinde de arıza ile karşılaşılıyor. ABD'nin bazı eyaletlerinde 911'e ulaşılamadığı duyuruldu.

Microsoft arızanın bulut sistemindeki yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığını duyurdu.