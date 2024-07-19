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TRT Haber 19.07.2024 17:02

Bakan Kacır: Çözüm teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili paylaşım yaptı. Sorunun teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi olduğunu söyleyen Bakan Kacır, "Çözüm daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi" dedi.

Bakan Kacır: Çözüm teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yazılım sisteminde yaşanan küresel sıkıntı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Bugün dünya çapında bankacılıktan hava yollarına pek çok sektörde sorunlar yaşandı. Bir teknoloji firmasının sunduğu hizmetlerde yaşanan problem, zincirleme bir etkiyle çok sayıda ülkede milyonlarca insanı etkiledi."

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"Çözüm: Daha fazla yerli ve milli ürün"

Sorunun teknolojide yaşanan küresel tekelleşme eğilimi olduğunu söyleyen, Bakan Kacır, çözümün "Milli Teknoloji Hamlesi"nde olduğunu belirtti:

"Çözüm: Daha fazla yerli ve milli ürün, daha fazla açık kaynak kullanımı, teknolojide tam bağımsızlık hedefiyle Milli Teknoloji Hamlesi"

 


 

Ne oldu?

Dünya genelinde yazılım sistemlerinde ciddi bir arıza yaşanıyor. İnternet ağlarındaki sorun nedeniyle birçok sektörde aksaklık meydana geldi. Televizyon kanallarında yayınlar kesildi, küresel çapta uçuşlar durduruldu. Bankacılıktan sağlık sistemine kadar pek çok alanda sorun yaşanıyor.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un sisteminde yaşanan arıza, birçok sektörü etkiledi.

Bankacılık, hava yolları, hastane ve yayın kuruluşları gibi kurumlarda işlemler durdu. Havayolu şirketleri biletleme operasyonlarını yürütemiyor.

Berlin Havalimanı'nda uçuşlarda aksaklıklar yaşanıyor. Edinburgh Havalimanı'nda yolcular otomatik biniş kartı tarayıcılarını kullanamıyor. ABD havayolları, United Havayolları ve Delta Havayolları'nda aksaklıklar yaşanıyor.

Alman havayolu şirketi Lufthansa "Çözüm üzerinde çalışıyoruz. Rezervasyon işlemleri sınırlı olabilir" açıklamasını yaptı.

İskandinav Havayolu Taşımacılığı Sistemi SAS da, "Gecikmeler bekliyoruz. Rezervasyon sistemini tetkileyen 'teknik sorunlar' var" dedi.

İngiltere'de haber kanalı Sky News bir süre yayın yapamadı.

Borsalarda yavaşlama var, hastane sistemlerinde de arıza ile karşılaşılıyor. ABD'nin bazı eyaletlerinde 911'e ulaşılamadığı duyuruldu.

Microsoft arızanın bulut sistemindeki yapılandırma değişikliğinden kaynaklandığını duyurdu.

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