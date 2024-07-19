CHP raporundaki 'gazeteci' terörist çıktı

MİT ve İstanbul Emniyetinin ortak operasyonuyla PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi.
O operasyonda yakalanan terörist Sadık Topaloğlu'nun isminin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de imzasını taşıyan 2013 tarihli 'tutuklu gazeteciler' raporunda yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul'da yakalanan PKK'lı Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş, terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'Halil' kod adlı Sadık Topaloğlu’nun Kandil’de istihbarat eğitimi aldığı, PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile görüşmeler yaptığı belirlendi.
Elinde silahla fotoğrafının olduğu anlaşılan Sadık Topaloğlu’nun 'gazetecilik' adı altında terör örgütüne bilgi topladığı tespit edildi.
Topaloğlu'nun Mehmet Savaş ile paravan şirketler üzerinden Suriye’deki örgüt mensuplarına para ve malzeme sağladıkları ortaya çıktı.
Terörist Topaloğlu’nun ağabeyi Osman Topaloğlu’nun da dağda bulunduğu ve örgütün sorumluları arasında yer aldığı belirlendi.
Sadık Topaloğlu’nun isminin yer aldığı CHP’nin "tutuklu gazeteciler" raporu hazırlayan milletvekillerinden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di.