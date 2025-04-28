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Gündem
AA 28.04.2025 14:22

KKTC 29 Nisan’da kırmızı beyaza bürünecek

TEKNOFEST KKTC öncesi, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi özel bir gösteri yapacak.

KKTC 29 Nisan’da kırmızı beyaza bürünecek

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST öncesinde ise 29 Nisan saat 12.00’de SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi’nin gökyüzünde gerçekleştireceği özel bir gösteri ile festival sürecine görkemli bir başlangıç yapılacak. Gösteri, KKTC’nin sahil hattından izlenebilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eski Ercan Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST'e katılım ücretsiz olacak.

TEKNOFEST KKTC için geri sayım
TEKNOFEST KKTC için geri sayım

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