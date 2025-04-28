TEKNOFEST KKTC için geri sayım

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs'ta eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek.

TEKNOFEST KKTC'ye 22 farklı ülkeden 47 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra başvuru yapan ülkeler arasında Afganistan, Almanya, Arnavutluk, Avustralya, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Burundi, Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mali, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Sudan, Tunus ve Özbekistan yer alıyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında toplam 268 takım ve 1083 üye finalist olmaya hak kazandı. Finalistlerin 334'ü kadın, 749'u ise erkek üyelerden oluştu. Yarışmalar 6 ana ve 13 alt kategoride düzenlenecek.

Festivalde, "Sosyal İnovasyon", "Uçan Araba Simülasyon", "Turizm Teknolojileri", "TEKNOFEST Robolig Mavi Vatan", "TEKNOFEST KKTC Araştırma Proje" yarışmalarıyla TEKNOFEST Drone Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Finalde 6 farklı ülkeden (Afganistan, Azerbaycan, Endonezya, KKTC, Pakistan, Türkiye) takımlar yarışacak. KKTC'den 20 finalist takım ve 103 finalist üye yarışmalarda yer alacak.

"Kardeşlik bağını bilim ve teknolojiyle güçlendirmeyi arzu ediyoruz"

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Türkiye ile KKTC arasında kökleri çok derinlere dayanan bir kardeşlik bağı olduğunu belirterek, bu bağı bilim ve teknolojiyle güçlendirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun sadece Türkiye sınırlarıyla değil, dost ve kardeş coğrafyalarla da yankı bulmasını hedeflediklerini vurgulayan Hıdır, "Bu anlamda 2022 yılında TEKNOFEST'i Türkiye dışında ilk defa Azerbaycan'da düzenlemiştik. Azerbaycan'ın ardından kardeş vatan KKTC'de TEKNOFEST'i düzenlememiz bu önemli stratejinin bir parçası. Bu anlamda KKTC'nin önemli ve anlamlı bir durak olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Hıdır, festival alanında gençleri hem yarışmaların hem de farklı etkinliklerin beklediğini aktararak, KKTC'de dolu dolu ve güzel bir festival geçirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

TEKNOFEST ile dünyaya KKTC'den güçlü bir mesaj vereceklerine inandıklarını vurgulayan Hıdır, "Özellikle Türk dünyası ve dost ülkeler, bilim ve teknoloji etrafında kenetlenerek birlikte hareket ediyorlar. Bu anlamda oradaki TEKNOFEST gençliğiyle onların kendi teknolojilerini üreterek dünyaya önemli mesajlar vereceği bir platformu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Planetaryumdan XR Deneyim Alanı'na kadar birçok aktivite yer alacak

TEKNOFEST KKTC'de hava araçları sergisinden planetaryuma, pedallı uçuş etkinliğinden sahne gösterilerine, öğrencilerin ilk kez uçuş heyecanını yaşayacağı "İlk Uçuş" etkinliğinden konserlere kadar birçok aktivite ziyaretçilere sunulacak.

Bir kubbenin altından uzayın derinliklerine uzanan bir seyahat ve görsel şölen sunan planetaryum, TEKNOFEST KKTC'de yer alacak. Güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün, özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı planetaryum, festival ziyaretçilerine farklı bir deneyim yaşatacak.

Genişletilmiş Gerçeklik (XR) Deneyim Alanı'nda ise festival katılımcıları, 6 farklı XR teknolojisi ile gerçeklerine birebir benzeyen ortamlarda, birer bilim insanı gibi pek çok deneyimi tanıma imkanı bulacak.

Türk Antarktika Araştırma İstasyonu XR deneyimi ile ziyaretçiler Türkiye'nin Antarktika'daki bilimsel araştırma üssünü üç boyutlu ve gerçekçi bir ortamda keşfedebilecek. Türksat Uydu Sistemleri XR deneyimi ile kullanıcılar gerçek dünya üzerine yansıtılan interaktif bir Türksat haberleşme uydusuyla birebir etkileşime geçerek, uzaydan dünyaya iletişimin nasıl sağlandığını gözlemleyebilecek.

Çok sayıda hava aracı uçuş gösterisi yapacak

Ziyaretçiler, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) Bilim Bölümü'nde Astronot Alper Gezeravcı'nın görevinden ilham alan kurguları deneyimleyebilecek. FPV Drone Bölümü'nde ise FPV gözlüğü takılarak İstanbul'un ikonik yapıları üzerinde gerçekçi bir dron uçuşu deneyimi yaşanabilecek.

İHA Keşif ve İnceleme Bölümü'nde de masa üstü bir İHA modeli olan KIZILELMA'ya dokunarak 1/1 ölçekli, etkileşimli bir keşif sunulacak.

Etkinlikte ayrıca, iki özel karma gerçeklik oyunu da yer alacak. GUNRUN, fiziksel hareketle oynanan tempolu bir nişancı deneyimi sunarken, 4ELEMENTS ise dört element üzerinden ziyaretçilere yarışma imkanı sağlayacak. Her iki oyun da tamamen mekana duyarlı, bedenle etkileşimi öne çıkaran, XR teknolojisini kullanan yenilikçi ve eğlenceli tasarımlardan oluşuyor.

TEKNOFEST KKTC kapsamında uçuş gösterileri de gerçekleştirilecek. Bu gösterilerde, SOLOTÜRK, Türk Yıldızları, F-4 savaş uçakları, ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, Bayraktar TB2 ve AKINCI yer alacak.

Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı, ziyaretçilere tarihi anları birebir yaşatacak

Festival ziyaretçileri TEKNOFEST KKTC için hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'nda ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı Mehmetçik'in gözünden deneyimleyecek.

Katılımcılar, bir indirme uçağının içindeki sallantıyı hissederken, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ve Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın harekatı bildiren gerçek ses kayıtlarını duyacak. Uçağın kapaklarının aniden açılmasıyla başlayan sembolik atlayış simülasyonu, ziyaretçilere tarihi anları birebir yaşatacak.

Dört duvarı ve zemin yüzeyi LED ekranlarla kaplı deneyim alanı, gelişmiş görsel ve işitsel teknik altyapısıyla ziyaretçilere Kıbrıs Barış Harekatı'nın en kritik anlarını yaşama imkanı sunacak. Deneyimin ardından ziyaretçiler, Kıbrıs Barış Harekatı Deneyim Alanı'na özel olarak tasarlanan ikinci alana geçiş yaparak yapay zeka destekli hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulacak.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu TEKNOFEST KKTC'ye giriş yapabilmek için ziyaretçilerin TEKNOFEST'in internet sitesi üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Her katılımcı için ayrı bilet oluşturulması gerekirken, 7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor.

Festival alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları 09.00-19.00 saatleri arasında yapılabilecek.