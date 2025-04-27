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Bilim Teknoloji
AA 27.04.2025 22:22

TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı tamamlandı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapılan ilk sıralama ve seçme bölümleri tamamlandı.

TEKNOFEST 2025 Drone Şampiyonası'nın KKTC etabı tamamlandı
[Fotograf: AA]

Başkent Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü NEU Event Park'ta yapılan TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın 2. gününde, Akdeniz etabında yarışmaya katılacak 24 sporcu belirlendi.

Şampiyonada Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcusu Emrullah Yılmaz da 32 pilot arasından ilk 24'e girerek, TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın bundan sonraki kısmı olan Akdeniz etabında yarışmaya hak kazandı.

Akdeniz etabında ilk 16'ya giren sporcuların, eylül ayında İstanbul'da yapılması planlanan TEKNOFEST yarışlarına katılacağı belirtildi.

Seçmelerde dereceye giren sporculara madalya ve ödüllerini KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.

Tatar, madalya töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinin ülkesinde yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Doğu Akdeniz'deki bağımsız bir Türk devletinde TEKNOFEST'in yapılması önemli ve değerlidir" ifadesini kullandı.

Türk savunma sanayinin her geçen gün daha da önemli çalışmalara imza attığına dikkati çeken Tatar, "Festivalin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesini sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkünün bağımsızlığının, özgürlüğünün ve hürriyetinin bir ifadesidir" dedi.

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