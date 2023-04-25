KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak üzere havalandı

TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, saat 12.30'da Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA'nın, yaklaşık 45 dakika sürecek uçuşla İstanbul Atatürk Havalimanı'na varacağı tahmin ediliyor.

KIZILELMA ve Akıncı'dan kol uçuşu

Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

KIZILELMA ile AkıncıI TİHA kol uçuşu yaparak bir ilki gerçekleştirmiş, insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konulmuştu.

Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.