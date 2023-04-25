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Gündem
TRT Haber 25.04.2023 12:33

KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için Atatürk Havalimanı'nda

Milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023'e katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. KIZILELMA, 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde halkla buluşacak.

TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA, yaklaşık 30 dakika süren uçuşla saat 13.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardı.


 

KIZILELMA ve Akıncı'dan kol uçuşu

Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

KIZILELMA ile AkıncıI TİHA kol uçuşu yaparak bir ilki gerçekleştirmiş, insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konulmuştu.

Bayraktar KIZILELMA ve Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi
Bayraktar KIZILELMA ve Akıncı kol uçuşu gerçekleştirdi

Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

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KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
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