KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için Atatürk Havalimanı'nda

TEKNOFEST 2023'e katılacak Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Çorlu Havaalanı'ndan havalandı.

KIZILELMA, yaklaşık 30 dakika süren uçuşla saat 13.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na vardı.

TEKNOFEST-2023’e katılmak üzere, Çorlu Havaalanı'ndan kalkış yapan, milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, İstanbul semalarında görüntülendi. https://t.co/Fw0tZ1o07b pic.twitter.com/t6mVJUxi9L — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

KIZILELMA ve Akıncı'dan kol uçuşu

Bayraktar KIZILELMA, 9. ve 10. uçuş testlerini de dün başarıyla tamamlamıştı.

KIZILELMA ile AkıncıI TİHA kol uçuşu yaparak bir ilki gerçekleştirmiş, insansız platformların uyumu ve potansiyel etkisi ortaya konulmuştu.

Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen ve 27 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde TEKNOFEST 2023 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda halkla buluşacak.

Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının, 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.