Çok Bulutlu 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 25.04.2023 10:16

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

26 Aralık 2022''de İlk Enerji verme testini başarıyla geçen HÜRJET’te 30 Ocak 2023'te ilk kez motor başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve 18 Mart 2023 itibari ile taksi testleri için pistle buluşmuştu.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

Takvimler 25 Nisan 2023’ü gösterirken bu kez HÜRJET kanatlarını ilk defa gökyüzüyle buluşturdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmalar 2017 Ağustos ayında başladı.

 


 

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşınmıştı.

Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini başarıyla tamamlayarak projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırmasını da 30 Ocak'ta başarıyla tamamladı.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

18 Mart'tan itibaren taksi testlerini icra eden HÜRJET, 25 Nisan itibariyle tekerlerini yerden tamamen kesti ve gökyüzüyle kucaklaştı.

250 knot hava süratine ulaştı

Piste ilk uçuşu için çıkan HÜRJET 07:35’te havalanmış ve ilk uçuşunu 26 dakika havada kalarak emniyetli bir şekilde tamamlamıştır. Test boyunca 14000 ft. İrtifaya çıkmış ve 250 knot hava süratine ulaştı.

HÜRJET tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışmış ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET’in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı versiyonu, Akrotim Gösteri Uçağı versiyonu, Harbe Hazırlık Uçağı Versiyonu, Red Aircraft Versiyonu ve Uçak Gemisi Versiyonları bulunuyor.

Üst irtifa limiti 45 bin ft. Olan HÜRJET uçağımız ses hızının 1.4 katı hızda uçuş yapabilmek kabiliyetine sahip.

ETİKETLER
HÜRJET Savunma Sanayii TUSAŞ Yerli Üretim Yerli ve Milli Teknolojiler
Sıradaki Haber
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan 4'lü toplantı için Moskova’da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:08
"Dörtlü toplantı" Moskova'da gerçekleştirildi
14:51
Yunanistan sınırında 1'i terörist 3 kişi yakalandı
14:48
Bakan Kurum: Küçük uydu kentler yapacağız
14:43
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
14:50
Ukrayna: Lavrov’un BMGK’ya başkanlık etmesi iki yüzlülük
14:38
Sudan'daki çatışmalarda can kaybı 459'a yükseldi
Ankara'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi
Ankara'da süt kuzularının anneleriyle buluşma anı görüntülendi
FOTO FOKUS
KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
KIZILELMA, TEKNOFEST'e katılmak için havalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ