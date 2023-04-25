HÜRJET ilk kez gökyüzüyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız Hürjet ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı'na armağan olsun" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Hürjet'in hangardan çıkarak ilk uçuşunu gerçekleştirdiği anlara ait görüntüleri de paylaştı.

26 Aralık 2022''de İlk Enerji verme testini başarıyla geçen HÜRJET’te 30 Ocak 2023'te ilk kez motor başarılı bir şekilde çalıştırılmış ve 18 Mart 2023 itibari ile taksi testleri için pistle buluşmuştu.

Takvimler 25 Nisan 2023’ü gösterirken bu kez HÜRJET kanatlarını ilk defa gökyüzüyle buluşturdu. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET Jet Eğitim Uçağı projesi kapsamında çalışmalar 2017 Ağustos ayında başladı.

#HÜRJET, kanatlarını gökyüzüyle buluşturdu! ???? ????????



2️⃣6️⃣ dakika havada kalan HÜRJET, test boyunca 1️⃣4️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ ft. irtifaya çıkıp 2️⃣5️⃣0️⃣ knot hava süratine ulaşarak ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. ✅ pic.twitter.com/gH9X0soKWd — Türk Havacılık Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) April 25, 2023

Üretimi tamamlanan ilk komponent 10 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen törenle nihai montaj hattına taşınmıştı.

Montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer testleri (iniş takımı, kablaj, kanopi mekanizma, elektrik testleri) başlatılan HÜRJET ilk motor çalıştırma gereksinimleri olan aviyonik sistem, elektrik sistemi ve yakıt testlerini başarıyla tamamlayarak projenin en önemli virajlarından biri olan motor çalıştırmasını da 30 Ocak'ta başarıyla tamamladı.

18 Mart'tan itibaren taksi testlerini icra eden HÜRJET, 25 Nisan itibariyle tekerlerini yerden tamamen kesti ve gökyüzüyle kucaklaştı.

250 knot hava süratine ulaştı

Piste ilk uçuşu için çıkan HÜRJET 07:35’te havalanmış ve ilk uçuşunu 26 dakika havada kalarak emniyetli bir şekilde tamamlamıştır. Test boyunca 14000 ft. İrtifaya çıkmış ve 250 knot hava süratine ulaştı.

HÜRJET tüm sistemleriyle beklendiği gibi çalışmış ve ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

İlk uçuşunun ardından tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET’in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı versiyonu, Akrotim Gösteri Uçağı versiyonu, Harbe Hazırlık Uçağı Versiyonu, Red Aircraft Versiyonu ve Uçak Gemisi Versiyonları bulunuyor.

Üst irtifa limiti 45 bin ft. Olan HÜRJET uçağımız ses hızının 1.4 katı hızda uçuş yapabilmek kabiliyetine sahip.