Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başvuran 4 bin 300 engelli öğretmenin tamamı atanacak

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün 3 bin 500 engelli vatandaşımızın sınavlarda aldıkları puan sıralamasına göre atamalarını gerçekleştirmek üzere buradayız. Bu atamayla birlikte son 10 yılda eğitim-öğretim camiamıza katılan engelli öğretmen sayımız yaklaşık 11 bin 500’ü buluyor. Engelli atamamızın hak sahibi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Eğitim kadromuz sizlerle daha da güçlendi. MEB’e bağlı okullarda görev yapan öğretmen sayımız da 1 milyonu geçti. Öğretmenlerimizin yüzde 75’inin bizim dönemimizde göreve başlaması, önceliklerimizin en başına eğitimi yerleştirdiğimizin en önemli göstergelerinden biridir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. https://t.co/9uJZb5AaSv pic.twitter.com/3xFxIcAv6b — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

"Eğitim altyapımızı Türkiye Yüzyılı’na hazırladık"

Eğitim altyapımızı bütçesiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı’na hazırladık. Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek de hamdolsun bize nasip oldu.

Şehadet makamına ulaşan 192 kahraman öğretmenimizin aziz hatırası milletimizin kalbinde hep yaşayacak.

Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, atamalarla, geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi Öğretmenlik Meslek Kanunu’mu çıkararak ifade ediyoruz. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Bu arada sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize de kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. https://t.co/9uJZb5AaSv pic.twitter.com/lkeZFKpIFO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

"Engelli öğretmenlerimiz aynı durumdaki gençlerimiz için rol model olacaktır"

Deprem afetinde eşini veya çocuğunu kaybeden, sağlık mazereti ortaya çıkan 4 bin 536 öğretmenimizin yer değişikliği talebini de hemen yerine getirdik. Aynı şekilde bölgedeki öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği de süratle karşılandı. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu, eğitimdeki en büyük reformlarımızdan biridir. Tabii ülkenin ve milletin hayrına her mesele gibi bu kanun çıktığında da birileri ortalığı karıştırmak için harekete geçti. Öğretmenlerimizi tahrik ederek bu kanundan yararlanmalarının önüne geçmeye çalıştılar.

Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.

Bir ülkenin gelişmesinin en önemli işaretlerinden biri de toplumdaki dezavantajlı kesimlerin hayata katılma düzeyleridir. Türkiye uzunca süredir engelli bireylerinin eğitimden istihdama kadar geniş bir alanda haklarını kullanabilmeleri konusunda ciddi eksiklikler yaşamış bir ülkedir. Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır. Engelli öğretmenlerimiz aynı durumdaki gençlerimiz için de bir rol model olacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek. https://t.co/9uJZb5AII3 pic.twitter.com/0c5UeojrTn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 25, 2023

"Başvuran 4 bin 300 öğretmenin tamamının ataması yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile atama butonuna bastı. Salondaki ekranda atandıkları illeri ve okulları gören adaylar, sevinç yaşadı.

Erdoğan, bu sırada başvuruda bulunan tüm engelli öğretmenlerin atamasının yapılmasına karar verdi. Bakan Özer, müjdeyi şu sözlerle duyurdu:

"Engelli öğretmen atamasına 4 bin 300 öğretmen başvurmuştu, 3 bin 500 atamayı bugün gerçekleştirdik. Geriye kalan tüm öğretmenlerimizi de atayacağız."

Atanan adayların bazılarını sahneye çağıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlarla sohbet etti.