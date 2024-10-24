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Gündem
TRT Haber 24.10.2024 14:35

Kırmızı listede yer alan sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın kırmızı listede aranan sözde sorumlularından Serkan Nazlier'i etkisiz hale getirdi.

Kırmızı listede yer alan sözde sorumlu terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye’de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan PKK/KCK’lı Nazlier, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.

MİT son olarak, terör örgütü tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan sözde eyalet yapılanmalarının her birine üst düzey örgüt yöneticileri atandığını tespit ederek anılanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda metropollerdeki saldırıların da planlayıcısı olan terörist Serkan Nazlier, MİT’in öncelikli hedef listesinde yer alıyordu.

Terörist Serkan Nazlier'in yeri Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi.

Adım adım izlenen PKK/KCK’lı Nazlier'e düzenlenecek operasyon için en uygun an beklendi. MİT, 2019 yılında kurulan sözde Hakkari Eyaleti’ndeki tüm teröristlerin faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu olan Sefkan Amed kod Serkan Nazlier'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
 

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