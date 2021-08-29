CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Yenikapı etkinlik alanında "Serçeşme Hünkar Hacı Bektaş Veli Festivali"ne katıldı.

Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş-ı Veli'nin öğretisinin evrensel boyutuna işaret ederek, "Çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda'' dedi.

Hacı Bektaş Veli'nin barış ve huzura verdiği önemin üzerinde duran Kılıçdaroğlu, ''O barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi dilinde 72 milleti bir görmüştür" diye konuştu.

'Afganistan'da yaşanan acı ve dökülen kanların son bulmasını diliyoruz'

Afganistan'daki gelişmelere de değinen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Dileriz yaşanan acı ve dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasına huzur ve adalet gelir.''

Etkinlik kapsamında bazı sanatçılar konser verdi.