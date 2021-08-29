Haber Giriş: 29 Ağustos 2021 Pazar 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Afganistan diplomasisi hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, çalışma ziyareti için Türkiye'ye geliyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bugün Türkiye'de olacağı ifade edildi.
Afganistan'ı görüşecekler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Antalya'da biraraya gelecek. Çalışma ziyaretinin ana gündem maddesini Afganistan'da yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alınacağı görüşmelerde ikili ve bölgesel konular da değerlendirilecek.
Etiketler: Almanya Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Afganistan
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