Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın bugün Türkiye'de olacağı ifade edildi.

Afganistan'ı görüşecekler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile Antalya'da biraraya gelecek. Çalışma ziyaretinin ana gündem maddesini Afganistan'da yaşanan son gelişmeler oluşturacak.

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de ele alınacağı görüşmelerde ikili ve bölgesel konular da değerlendirilecek.