Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 21:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'daki resmi ziyaretlerini tamamlayarak yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 21.20'de Karadağ'dan İstanbul'a geldi.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.
Etiketler: Bosna Hersek Karadağ Recep Tayyip Erdoğan
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