Kılıçdaroğlu: Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi gerekli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde öğretmenler vardı. Kılıçdaroğlu, grup toplantısında öğretmenlerin haklarının genişletilmesini istedi. Öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesi için partilere çağrıda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalı. Yoksulluk sınırı nedir ayda en az 6 bin lira, bir öğretmene ayda en az bu ücret ödenmeli.” dedi.

“Öğretmenler meslek kanunu çıkarılmalıdır”

CHP’nin hangi kesimin sorunu varsa o soruna çözüm üretecek tek parti olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Öğretmenler meslek kanunu çıkarılmalıdır. Öğretmenlik mesleğini diğer mesleklerden ayırmalıyız. Öğretmenler çünkü günün her saati doludur. Bu konu da biz hazırlığımızı yaptık ve bütün eğitim camiasına kanun teklifimizi gönderdik. Kanun teklifimizi parlamentoya verdik. Öğretmenlere söylüyorum, eğer bir milletvekili ile karşılaşırsanız hangi partiden olursa olsun bizim meslek kanunu çıkarın. Kılıçdaroğlu söz verdi siz de söz verin parlamentodan oy birliğiyle çıksın deyin. Hep beraber gelin öğretmenlere 3600 ek göstergeyi hep birlikte verelim. Biz kanun teklifimizi de verdik ama maalesef seçim bildirgelerinde olmasına rağmen AK Parti ve MHP’nin milletvekillerinin oylarıyla öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi reddedildi."

"Kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkmamız gerekiyor"

Kadına yönelik şiddete hep birlikte karşı çıkılması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 2018’in ilk 9 ayında 183 kadın ve 10 çocuğun öldürüldüğünü, 50 kadına tecavüz edildiğini, 162 kadının tacize uğradığını aktardı.

Kılıçdaroğlu, 2010 yılında kadına yönelik şiddet dolayısıyla açılan dava sayısının 44 bin olduğunu 2017 yılında bu sayının 207 bine çıktığını söyledi.

Kaynak: İHA