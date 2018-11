Akşener: İttifak görüşmeleri 9 büyükşehir üzerinden sürüyor

31 Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlere odaklanan siyasi partiler, bir taraftan seçim hazırlıklarını sürdürürken diğer taraftan ittifak arayışlarına hız verdi.

24 Haziran seçimlerine yasal düzenleme kapsamında ittifaklarla giren siyasi partiler, yerel seçimlerde ittifakı düzenleyen yasal bir çerçeve bulunmaması nedeniyle formül arayışına girdi.

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifak arayışları da sürüyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüşmelerin 9 büyükşehir üzerinden devam ettiğini belirtti.

"Kemal Kılıçdaroğlu ile yine bir araya geleceğiz"

İyi Parti Genel Başkanı Akşener partisinin TBMM grup toplantısında, "Görüşmelerimiz sürüyor bir pazarlık söz konusu da değil. Dolayısıyla şimdi 17 büyükşehir referandumda hayır oyu vermişti. 3'ü Güneydoğu'daki illerimizde geriye kalıyor 4 büyük şehri biz zaten alacağız diye kanaat belirtti CHP heyeti. Balıkesir'de de bir aday açıkladıkları için 9'a düştü. Dolayısıyla 9 büyükşehir üzerinden bir çalışma sürüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bugün Almanya'ya gidiyor bildiğim kadarıyla yurt dışına çıkacak dönüşünde bir görüşme yapacağız ve ondan sonra ne olacağına bir karar verilecek." dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/98mTL8T01X — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

CHP "Millet İttifakı"nı yerele taşımak istiyor

CHP 24 Haziran seçimlerinde kurulan Millet İttifakı'nı yerel seçimlerde de devam ettirmek istiyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 13 Kasım'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelmişti.

CHP, İYİ Parti ile sağladığı "ilkesel görüş birliği"ni Saadet Partisi ile de sağlamak istiyor. CHP'nin İYİ Parti ile yürüttüğü görüşmelerin 10 civarında ili kapsadığı biliniyor.

İzmir için İYİ Parti'nin desteğini aldığı öğrenilen CHP'nin, İYİ Parti'nin güçlü olduğu Adana ve Mersin'de nasıl bir yol izleyeceği henüz net değil.

Ankara için bir görüş birliği sağlanırsa bu ortaklığın Mersin'de de uygulanabileceği belirtiliyor.

İstanbul'da yine İYİ Parti ve Saadet Partisi destekli bir CHP adayı gösterilebileceği ifade ediliyor. Söz konusu adayın tıpkı 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi açıktan olmasa da HDP'den de destek bulması planlanıyor.

İYİ Parti'den ittifak yerine iş birliği vurgusu

Yerel seçimlere ilk kez katılacak İYİ Parti ise "Millet İttifakı"nda olduğu gibi 31 Mart'taki yerel seçimlerde de yapılacak iş birliğine sıcak bakıyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile yapılacak iş birliğini dar kapsamlı olarak değerlendirmişti.

Bu kapsamı 9 büyükşehir olarak belirten Akşener, CHP'nin Muğla, Aydın, Tekirdağ ve İzmir'de seçimi alabileceğine dikkati çekerek İYİ Parti desteğine işaret emişti.

Akşener, parti olarak Mersin'in yanı sıra Bodrum, Karabük ve Uşak'ı kazanabileceklerini iddia ederek buralarda destek bekledikleri yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

İstanbul ve İzmir'de CHP'yi desteklemeyi düşünen Akşener, Ankara'da ise CHP'nin kendilerine destek vermesini bekliyor.

İyi Parti’nin Balıkesir adayı İsmail Ok oldu

İyi Parti Balıkesir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı, aynı zamanda milletvekili olan İsmail Ok oldu.

Balıkesir İyi Parti teşkilatlarının İsmail Ok ismini genel merkeze teklif etmeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açıklanan İsmail Ok, partililerce de kabul gördü. İyi Parti Balıkesir Milletvekili olan İsmail Ok, "Bugün adımız açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün Ankara’dayım. Balıkesir’e gelerek çalışmalara başlayacağım" dedi.

Kaynak: TRT Haber, AA