AK Parti'de 20 ilin belediye başkan adayı bugün açıklanacak

AK Parti’de gözler grup toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Ankara ve İzmir belediye başkan adaylarını açıklayacak.

Yerelde Cumhur İttifakı'nın detayları için de çalışmalar devam ediyor. AK Parti ve MHP arasındaki temaslar bu hafta da sürecek.

40 ilin ardından 20 ilde daha AK Partili aday isimler kamuoyuna duyurulacak.

İstanbul belediye başkanı adayı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.

Yerelde Cumhur İttifakı için görüşmeler bu hafta da sürecek. AK Parti ve MHP, yerel seçimlere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütecek.

Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Sadir Durmaz bu görüşmelere başkanlık edecek. Atılacak ortak adımlara ilişkin yol haritası belirlenecek.

AK Parti ve MHP, temaslar devam ederken birer rapor hazırlayacak. O raporlar liderlere sunulacak. Hangi seçim bölgelerinde nasıl bir birliktelik yapılacağına ilişkin detaylara yer verilecek.

İki parti arasındaki görüşme trafiği sona erdiğinde Erdoğan - Bahçeli bir kez daha bir araya gelecek.

Kaynak: TRT Haber