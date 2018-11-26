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Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland ile telefonda görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Freeland ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland ile telefonda görüşme gerçekleştirdi.

Kaynaklar, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Kaynak: AA

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