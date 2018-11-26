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CHP’de 300 aday daha açıklanacak

CHP Parti Meclisi (PM), belediye başkan adaylarının bir bölümünü daha belirlemek üzere 6 Aralık Perşembe günü toplanacak.

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CHPde 300 aday daha açıklanacak

Alınan bilgiye göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi "yerel seçimler" olacak.

Daha önce 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirleyen CHP PM, 6 Aralık'ta gerçekleştireceği toplantıda ise 300'e yakın belediye başkan adayının ismini kamuoyuyla paylaşacak.

Açıklanacak isimler arasında bazı büyükşehir ve il belediye başkanlarının da olacağı belirtiliyor.

Bugüne kadar açıklanan adaylar arasında 1 büyükşehir ve 10 il belediye başkan adayı da bulunuyor.

Kaynak: AA

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