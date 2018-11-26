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TSK ve ABD'den Münbiç'te 4. ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te Müşterek Birleşik Devriye faaliyetlerinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

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TSK ve ABDden Münbiçte 4. ortak devriye

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden ABD ile Münbiç'te 4. ortak devriyenin gerçekleştirildiğini açıkladı. 


 

Münbiç yol haritası

ABD ve Türkiye, 4 Haziran'da YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği Münbiç'ten çekilmesi için mutabakat sağlamıştı.

Yol haritası, 4 Haziran'dan sonraki ilk 3 ay içinde ortak devriyelerin tamamlanıp, ilçe merkezindekiler dahil olmak üzere YPG/PKK'lıların bölgeden tümüyle çıkartılmasını, ardından ilçe merkezindeki askeri ve sivil meclislerin yeniden yapılandırılmasını öngörüyor. ABD tarafı, yol haritasının henüz başlangıç aşamasında teknik gerekçeler ileri sürerek uzun bir gecikmeye sebep olmuştu.

ABD, 2 Kasım'da terör örgütü YPG/PKK ile de Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca devriye gezmeye başlamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD-YPG/PKK ortak devriyesiyle ilgili "Bunları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur." ifadesini kullanarak tepki göstermişti.  

Kaynak: AA, TRT Haber

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