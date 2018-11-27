Cumhurbaşkanı Erdoğan: MHP ile karşılıklı jestlerimiz olacak

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak, ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası kuliste bu sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstanbul adayı ile ilgili olarak "Şu anda çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Erdoğan, MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday göstermeme ve AK Parti adaylarına destek verme kararını da değerlendirdi. "MHP ile karşılıklı mutabakat yapıyorsak bizim de karşılıklı jestlerimiz olacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca G-20 zirvesi sonrası dönüşünde MHP lideri Bahçeli ile görüşebileceğini belirtti.

TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya geldi

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Meclis'te TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Kaynak: TRT Haber