Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 Belediye Başkan adayını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Mahalli seçim hazırlıklarımıza geçmeden önce ülkemizin ve milletimizin bekası bakımından bazı hususlar üzerinde durmak istiyorum. Akdeniz'de Ege ve Kıbrıs'taki haklarımız meselesi eskiden beri Türkiye'nin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardır. Son dönemde hidrokarbon arama faaliyetleri sebebiyle bu bölgedeki sorunlar çok daha büyük çıkar çatışmalarının konusu olmaya başlamıştır.

"Kıbrıs Rum kesiminin davranışları tehlike kaynağı haline gelmiştir"

Arkasına kimi Avrupalı devletleri alan Yunanistan'ın ve onunla birlikte hareket eden Güney Kıbrıs Rum kesiminin pervasız davranışları en başta kendileri için bir tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir.

[Doğu Akdeniz'deki gelişmeler] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkasına kimi Avrupa devletlerini alan Yunanistan ve onunla haraket eden Güney Kıbrıs'ın pervasız davranışları, en başta kendileri için tehdit ve tehlike kaynağı haline gelmiştir.https://t.co/R2HrEGUB50 pic.twitter.com/KrFA3WJcZ0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

Ülkemizi 12 mil meselesinde adeta Ege Denizi'ne ayak basamaz Kıbrıs meselesinde de kendi haklarını savunamaz duruma getirme gayretleri açık söylüyorum beyhudedir. Uluslararası hukuktan ve teammüllerden kaynaklanan haklarımızı sonuna kadar kullanmakta ve buna engel olmak isteyenlere de hadlerini bildirmekte kararlıyız.

"En küçük bir taviz vermeyeceğiz"

Fırsatçılık kötüdür, uluslararası ilişkilerde fırsatçılık çok daha kötüdür. Akdeniz'de kimi ülkelerin kendi iç meseleleriyle uğraşmasını fırsat bilerek hakları olmayan alanlarda ekonomik ve siyasi hakimiyet kurmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Mülteci akını sırasında tirtir titreyenler konu petrol, doğalgaz ve siyasi rant olduğunda birden aslan kesiliyorlar. İnsanlığa karşı vazifelerini yerine getirmeyenlerin ekonomik çıkarları için tüm şartları zorlamaları riyakarlıktır. Ne Doğu Akdeniz'de ne de diğer bölgelerde kendi tezlerimizden en küçük bir taviz vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil, yan yana görmekten memnuniyet duyarız.https://t.co/R2HrEGUB50 pic.twitter.com/rFObky6GXr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

Karadeniz'in barış denizi haline gelmesini istiyoruz. Rus ve Ukraynalı dostlarımıza sorunları diyalogla çözme çağrımızı tekrarlıyoruz. Rusya ve Ukrayna'yı karşı karşıya değil, yan yana görmekten memnuniyet duyarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye topraklarında çıkar için koşarken biz Fırat Kalkanı ile DEAŞ balonunu patlattık.https://t.co/R2HrEGUB50 pic.twitter.com/B49FY4CYla — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

"En ağır darbeyi vurduk"

DEAŞ bahanesiyle herkes Suriye'de çıkar ve rant peşinde koşarken biz risk alarak sahaya girdik ve en ağır darbeyi vurduk. Suriye'de DEAŞ yoktur. Sadece DEAŞ görüntüsü altında bu ülkeyi ve bölgeyi karıştırmak için yedekte bekletilen, eğitilen, donatılan, varlıklarını sürdürmelerine izin verilen birtakım küçük çeteler vardır.

[DEAŞ] Cumhurbaşkanı Erdoğan: El ele verirsek biz birkaç ay içerisinde bu terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz.https://t.co/R2HrEGUB50 pic.twitter.com/NA0O4KE6tG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

"Daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil"

El ele verirsek biz birkaç ay içerisinde bu terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı taahhüt ediyoruz. İslam'ın başındaki en büyük dertlerden biri olan bu örgütü biz çökertmeye başladık ama DEAŞ'a karşı olduğunu söyleyenler ne yazık ki DEAŞ'a karşı en ufak bir mücadele dahi vermedi.

PKK'nın Suriye kolunu oluşturan bu terör örgütünün tek hedefi ülkemizdir. Böyle bir tehdide karşı daha fazla tepkisiz kalmamız mümkün değil.

Bizim hedefimizde sadece ülkemize yönelik husumetleri gün gibi ortada olan teröristler vardır. Müttefik olduklarını, stratejik ortak olduklarını söyleyenler, ilişkilerimizi güçlendirerek geleceğe taşımak isteyenler için işte bu bir fırsattır. Ülkemizi hedef alan teröristlerin önünden çekildikleri takdirde, Türkiye'nin yanında yer aldıklarını anlayacağız, aksi takdirde kendi bekamız için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız.https://t.co/R2HrEGUB50 pic.twitter.com/PufrCd0RFp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

"2019'a güçlü giriş yapacağız"

Aralık ayı ile birlikte yeni bir yatırım ve istihdam seferberliği başlatarak 2019'a güçlü bir giriş yapacağız.

Özellikle büyükşehirlerde CHP, AK Parti'nin adaylarını açıklamasını bekliyor. Ona göre aday açıklayacaklarmış çünkü mihenk taşı AK Parti. Bunların kafasında 'Bu şehri kim daha iyi yönetir' diye bir düşünce kesinlikle yok. Bunun yerine AK Parti'nin ve diğer partilerin oylarını alabilecek aday bulma cinliğine kafa yoruyorlar.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 belediye başkan adayını açıkladı. pic.twitter.com/jMAGdfUzvW — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 27 Kasım 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan 20 ilin adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda beklendiği gibi 20 ilin Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Belediye Başkan adayları şöyle;

Afyonkarahisar Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Zeybek

1954’te Afyonkarahisar’da doğan Mehmet Zeybek, İlköğrenimini Merkez Çayırbağ Kasabası’nda, ortaöğrenimini Afyon İmam Lisesi’nde ve fark derslerini verdiği Afyon Lisesi’nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Siyasete Milli Türk Talebe Birliği çatısı altında başlayan Zeybek, Refah Partisi İl Yönetim Kurulu Üyeliği, Fazilet Partisi Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2001 yılında AK Parti’nin Afyonkarahisar İl Kurucuları arasında yer aldı. AK Parti bünyesinde İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı, İl Teşkilat Başkanlığı ve 2009 yılından 2014 yılı Haziran ayına kadar İl Başkanlığı görevinde bulundu. Ensar Vakfı Afyonkarahisar kurucularından olup halen Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Zeybek, Önder Afyon İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğini de sürdürmektedir. Mehmet Zeybek evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Özhaseki

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Yücel Yılmaz

1975’te Almanya’da doğan Yücel Yılmaz, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir’de tamamladı. Eskişehir Anadolu üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Kanada ve İngiltere’de dil ve öğretmen gelişimi eğitimleri aldı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumlara katılan ve yine ulusal ve uluslararası bazda çeşitli ödüller alan Yılmaz, Karesi Kurucu Belediye Başkanlığı ve özel sektörde yöneticiliğin yanı sıra MEB’de öğretmenlik yaptı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeliği görevini üstlendi. İngilizce bilen Yücel Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Bingöl Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Erdal Arıkan

1970’te Bingöl’de doğan Erdal Arıkan, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun olmuştur. Bir süre öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulunan Arıkan, Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapmıştır. Erdal Arıkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ayhan Gider

1969’da Çanakkale’de doğan Ayhan Gider, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü’nden mezun oldu. Ziraat mühendisidir. Tarım ve Köyişleri Bakanlığ’ında Teknik Eleman, İlçe ve İl Müdürlüğü ile Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevlerinde bulunan Gider, AK Parti Çanakkale Milletvekilliği’de yaptı. Ayhan Gider, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Çankırı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Boz

1974’te Çankırı’da doğan Hüseyin Boz, ilk ve ortaöğrenimini Çankırı’da tamamladı. Hüseyin Boz, Çankırı Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanlığı, Merkez İlçe Başkanlığı, Çankırı Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü, Çankırı Belediye Meclis Üyeliği, Çankırı Belediye Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den aday adayı olmak için görevinden istifa eden İrfan Dinç’in yerine AK Parti’nin adayı olarak belediye meclisince 3 Mayıs 2018 tarihinde belediye başkanı seçildi. Boz, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Çorum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Halil İbrahim Aşgın

1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi. Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez’de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, ortaöğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdikten sonra, yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekî Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti. Yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Burhan Sakallı

1962’de Eskişehir’de doğan Burhan Sakallı, ilk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün Sosyoloji Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans derecesi aldı. Burhan Sakallı, çeşitli özel öğretim kurumlarında kurucu, yönetici, işletmeci ve öğretmen olarak çalıştı. Sakallı’nın yazıları çeşitli ulusal ve yerel basın yayın mecralarında yayınlandı. Odunpazarı Belediye Başkanlığı görevi süresince çeşitli ödüller alan Sakallı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: İbrahim Güler

1976 doğumlu olan İbrahim Güler, Gazi Üniversitesi, Ankara Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.Bir süre öğretmenlik yapan Güler, Lojistik ve Deniz İşletmeciliği ile iştigal etmektedir. İyi derecede Arapça, orta derecede İngilizce ve Almanca bilen İbrahim Güler, evli ve 5 Çocuk babasıdır.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Nihat Zeybekci

Karaman Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mahmut Sami Şahin

1971’de Karaman’da doğan Mahmut Sami Şahin, ilk ve orta öğrenimini Karaman’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu, aynı üniversiteden yüksek lisans derecesi ve formasyon eğitimi aldı. Bir süre devlet memurluğu ve özel sektörde yöneticilik yapan Şahin, kurmuş olduğu kendi şirketi ile hidrolik sektörü ile iştigal etti. Savunma sanayii ile ilgili bazı projelerde çözüm ortağı olarak yer aldı. Hidrolik ve Endüstri 4.0 konularında seminerler verdi. Mevlana Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinde koordinatörlük, TÜBİTAK MAM Robotik Kümelenme Grup üyeliği ve İNNOPARK KOBİ Mentör Projesi komite üyeliği görevlerinde bulundu. AK Parti Meram İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, ilçe sekreterliği, Meram Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği, Meram Belediye ve Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği ve AK Parti Büyükşehir Meclis Grup Başkan Vekilliği görevlerini yürüttü. Çeşitli STK’larda da aktif görev alan Mahmut Sami Şahin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Uğur İbrahim Altay

1974’te Konya’da doğan Uğur İbrahim Altay, ilk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. İnşaat mühendisi olarak çeşitli projelerde yer alan Altay, İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şubesi Başkan Yardımcılığı ve sonrasında da Şube Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2009 ve 2014 yerel seçimlerinde Selçuklu Belediye Başkanlığı’na seçilen Altay Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 3 Mayıs 2018’de de Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçildi. Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (United Cities And Local Governments-UCLG) Eş Başkanlığı, Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities-LHC) Başkan Yardımcılığı, İslam Başkentleri ve Şehirleri Birliği (Organization of Islamic Capitals and Cities-OICC) Yönetim Kurulu Üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Başkanlığı ve Konya Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Uğur İbrahim Altay, evli ve üç çocuk babasıdır.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Vejdi Kahraman

1962’de Mardin’de doğan Mehmet Vejdi Kahraman, ilk ve orta öğrenimini Mardin’de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, birçok firmada yöneticilik yaparken birçok STK’da görev yaptı. 2014 Yerel Seçimleri’nde Mardin AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri’nde AK Parti Millet Vekili Adayı oldu. Kahraman, evli ve 5 çocuk babasıdır.

Muş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Feyat Asya

1970’te Muş’ta doğan Feyat Asya, ilk ve orta öğrenimini Muş’ta tamamladı. Kamu Yönetimi ile İlahiyat bölümlerinden oldu. Kamuda çeşitli görevlerde bulunan Asya, çeşitli ulusal ve uluslararası çalışmalarda da bulundu. Diyanet Vakfı ve Memur-Sen başta olmak üzere çeşitli STK’larda görevler aldı. Filistin, Fransa, Almanya, İspanya ve Hollanda’da bulundu. Feyat Asya evli 4 çocuk babasıdır.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Ekrem Yüce

1954’te Sakarya’da doğan Ekrem Yüce, ilköğrenimini Sakarya’da orta öğrenimini İstanbul, Adapazarı ve Kırklareli’nde tamamladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik ve Makine Bölümü’nden yüksek mühendis derecesi aldı. Çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında çeşitli görevler alan Yüce, Recep Tayyip Erdoğan ve Ordu Üniversitesi’nde okutmanlık, Adapazarı Merkez ve Adapazarı Erenler’de Belediye Başkanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nde (ÇAYKUR) yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda müşavirlik, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda başkanlık görevlerinde bulundu. Çeşitli STK ve spor kulüplerinde de etkin görevler üstlenen Ekrem Yüce, Farsça ve İngilizce bilmekte, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Sivas Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Hilmi Bilgin

1972 yılında Sivas’ta doğan Hilmi Bilgin, ilk ve orta öğrenimini Sivas’ta tamamladı. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Avukatlık yapan Bilgin, Sivas Barosu’nda sırasıyla Disiplin Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Baro Başkanlığı yaptı. AK Parti Sivas İl Teşkilatı’nda Seçim İşleri Başkanı, Teşkilat Başkanı ve Seçim Koordinasyon Merkezi’nde hukukçu olarak görev aldı. 2011-2018 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 24-25-26. dönem AK Parti Sivas Milletvekilliği de yapan Bilgin, TBMM Adalet ve Anayasa Komisyon üyesi olarak çalıştı. Cumhurbaşkanlığı’nın 2018/19 sayılı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na atanan Hilmi Bilgin, evli ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Tokat Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Eyüp Eroğlu

1977 yılında Tokat’ta doğan Eyüp Eroğlu, ilk ve orta öğrenimini Tokat’ta tamamladı. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli STK’larda çalışmalar yürüten Eroğlu, Tokat Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği, Kızılay Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Elden Ele Derneği Başkanlığı, TAHAD yönetim kurulu üyeliği, Tokat Barosu CMK Komisyon Başkanlığı görevini yürüttü. 2010 yılında AK Parti Tokat İl Başkanlığı görevine getirilen Eyüp Eroğlu, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Tokat Belediye Başkanı olarak seçildi. Halen bu görevini sürdürmekte olan Eyüp Eroğlu, orta düzeyde İngilizce bilmekte, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Murat Zorluoğlu

1971 yılında Ankara’da doğan Murat Zorluoğlu, ilk öğrenimini Trabzon’da, orta öğrenimini de Trabzon ve İstanbul’da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında eğitim gördü. Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin-Gülnar, Bingöl-Genç Kaymakamlığı; Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve yine aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Elazığ Valiliği görevlerini yürüttü. Zorluoğlu Temmuz 2017 tarihinden bu yana Van Valiliği’nin yanı sıra Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini de ifa etmektedir. Yayınlanmış kitap ve makalesi de bulunan Murat Zorluoğlu, evli ve üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Uşak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Mehmet Çakın

1979’da İstanbul’da doğan Mehmet Çakın, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. Sanayici olan Mehmet Çakın Müsiad Uşak Şube Kurucu Başkan Yardımcılığı ve Ensar Vakfı Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi. AK Parti İstanbul Gençlik Kolları kurucu üyeliği ve İstanbul İl Genel Meclis üyeliği de yapmış olan Çakın, 22 Ocak 2018 tarihinden itibaren Uşak AK Parti İl Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Çakın, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yozgat Büyükşehir Belediye Başkan Adayı: Celal Köse

1972’de Yozgat’ta doğan Celal Köse, ilk ve orta öğrenimini Yozgat’ta tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Köse, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi aldı. Müteahhitlik hizmetleri üzerine aile şirketinde faaliyet gösteren Celal Köse, Refah Partisi Gençlik Kolları’nda başladığı siyasi hayatına AK Parti Kurucu İl Başkan Yardımcısı olarak devam etmiştir. Daha önce AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı, AK Parti İl Başkan Yardımcılığı ve Kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüten Köse, Yozgat İl başkanlığı görevini yürütmektedir. Celal Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Kaynak: TRT Haber, AA