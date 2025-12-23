Çok Bulutlu 5.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.12.2025 12:58

Numan Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti.

Numan Kurtulmuş, DEM heyetini kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un makamında basın kapalı gerçekleşen görüşme 40 dakika sürdü.

Kabulün ardından açıklamalarda bulunan Sancar, Kurtulmuş ile samimi ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

TBMM'de bir komisyon kurulmasının tarihi önemine değinen Sancar, "barış sürecinin Meclis zeminine taşınmasının çok önemli etki ve sonuçlarının olacağını" söyledi.

"Demokratik meşruiyet, katılım, şeffaflık ve güvence konularında Meclis çok önemli bir rol oynayacak" diyen Sancar, ortak raporun ocak ayının başlarında çıkmasını beklediklerini de dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüklerini anımsatan Sancar, "Bir süreç yürüyor ve bu sürecin hukuksal güvencelere ihtiyacı var. Toplumsal desteğe ihtiyacı var ancak hukuksal güvenceler sadece bu süreçle sınırlı değil, bütün toplum için gerekli. Adil, eşit bir hukuk sistemi ve hukuk uygulaması toplumsal barışın bütün ülkede geçerli olması için önemli." diye konuştu.

DEM Parti'li Buldan ise siyasi iradenin ortak bir mutabakat sağlamış olmasının süreç açısından önemli olduğunu söyledi.

Parlamentonun "sürece sahip çıkmasının" kendileri için önemine işaret eden Buldan, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, Komisyon Başkanı olarak bu iradeye sahip çıkması ve yapıcı rolünden dolayı teşekkür etti.

ETİKETLER
Terörsüz Türkiye
Sıradaki Haber
Mukaddes üç ayların ilk kandili perşembe günü idrak edilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Dünyanın ilk 10 keşfi arasında Türkiye'den bir yer listeye girdi
13:44
Türkiye'nin ham çelik üretimi arttı
13:46
Mekke'de Türk kafilesine otobüs çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
13:39
Kayıp öğretmenin cesedi Porsuk Çayı'nda bulundu
13:39
Alman ordusunun Noel eğlencesinde çalınan milli marşın ilk kıtası, istifa getirdi
13:38
Eşi denemek için gönderilen isimsiz çiçek kusur sayıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
FOTO FOKUS
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
Kapıkule'de korkutan kaza: Gümrük memuru iki araç arasında sıkıştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ