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Gündem
TRT Haber 09.06.2026 11:29

Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, grup toplantısını genel merkezde yapacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!" dedi.

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vakti olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Günün, baba ocağına sahip çıkma günü olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00’te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum. Biz biriz ve birlikteyiz." dedi.

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CHP Kemal Kılıçdaroğlu TBMM
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